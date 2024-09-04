prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Капремонт

Выбрать дату
2024
Дома-убийцы на проспекте Мира огораживают заборами. Тротуары перекрывают
4 сентября, 06:40
«Ситуация на контроле». В мэрии назвали «ожидаемым» потрескавшийся новый асфальт на Копыловском мосту
8 августа, 10:13
«Крыша как решето»: квартиры красноярцев затопило после ливня
24 июля, 11:33
В СК рассказали, с чем связаны обыски в департаменте горхозяйства мэрии
В СК рассказали, с чем связаны обыски в департаменте горхозяйства администрации Красноярска. Против замруководителя департамента возбудили дело о взятках.
27 июня, 07:33
На Ленина отремонтируют историческое здание спортшколы. Потратят 19 миллионов
В Красноярске в историческом здании на Ленина, 150 проведут капитальный ремонт. Работы обойдутся в 18,7 миллиона рублей.
13 апреля, 06:58
Что пообещал Владимир Путин к 2030 году. Собрали самые важные заявления
29 февраля, 11:23
В Красноярском крае выросла плата за капремонт
4 февраля, 02:12
2023
Стало известно, почему произошел взрыв в доме в Канске
9 августа 2023, 01:26
Фонд капремонта возглавил экс-глава ГУФСИН, против которого бунтовали сотрудники
Красноярский фонд капремонта возглавил бывший начальник краевого ГУФСИН Андрей Попето.
2 августа 2023, 04:44
Дом со шпилем в центре Красноярска будут обследовать, чтобы не допустить ЧС
31 июля 2023, 07:53
Охрана культурного наследия будет судиться с владельцами крошащегося здания на Мира
14 июля 2023, 06:15
В Красноярске крошится историческое здание на Мира
11 июля 2023, 12:01
В минстрое Красноярского края объяснили назначение фонду капремонта главы из ГУФСИН
Министерство строительства Красноярского края объяснило, почему назначило руководителем краевого фонда капремонта бывшего начальника регионального ГУФСИН Андрея Попето.
11 июля 2023, 11:45
Фонд капремонта Красноярского края взбунтовался против нового начальника из ФСИН
Фонд капремонта обратился к врио губернатора Михаилу Котюкову с просьбой не назначать им нового начальника без выборной процедуры.
10 июля 2023, 09:09
У главы красноярского фонда капремонта арестовали квартиру в Москве за 34 миллиона
22 июня 2023, 01:28
У еще одного здания на Мира разваливается фасад
7 июня 2023, 10:37
В центре Красноярска разрушаются исторические дома — вот что говорят в мэрии
7 июня 2023, 06:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика