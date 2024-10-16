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КЭФ

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Октябрь
150 миллионов выделили на КЭФ в 2025 году. Еще по 110 млн — на 2026 и 2027
Стала известна судьба Красноярского экономического форума. Его решили провести в 2025 году.
16 октября, 06:34
Сентябрь
«Видно же, что форум в тягость». Депутат предложил отказаться от КЭФа ради денег на сельскую медицину в крае
24 сентября, 10:15
Август
Сроки проведения КЭФа в Красноярском крае снова сдвинулись на неопределенный срок
В правительстве Красноярского края не знают, когда именно пройдет Красноярский экономический форум. Его переносили несколько раз.
6 августа, 11:06
Июль
В СМИ назвали дату Красноярского экономического форума. Говорят, там может быть Путин
Журналистам стало известно, когда в 2024 году в Красноярске пройдет КЭФ. Форум планировали провести в апреле, но дату несколько раз переносили.
15 июля, 12:12
«Как чемодан без ручки»: Красноярский экономический форум снова перенесли
Красноярский экономический форум в очередной раз пропал из краевой повестки.
3 июля, 05:28
Май
Красноярский экономический форум решили провести летом
Красноярский экономический форум может пройти в июле.
2 мая, 06:58
Апрель
В Красноярске незаметно «прошел» КЭФ. А он вообще был?
1 апреля завершился Красноярский экономический форум, который стартовал 30 марта. Информация об этом появилась на сайте международного выставочного портала Expoclub.ru. Но проходил ли он?
6 апреля, 08:07

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