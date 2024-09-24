Депутат предложил отказаться от КЭФа ради денег на сельскую медицину в крае

Posted 24 сентября, 10:15
Published 24 сентября, 10:15
Modified 24 сентября, 10:18
Updated 24 сентября, 10:18
21 сентября в краевой больнице скончался 10-летний мальчик из города Артемовск в Курагинском районе. 7 сентября у него произошел разрыв внутренних органов после падения с велосипеда, однако медики отказались ехать к нему — ближайшая станция скорой помощи находится за 100 километров в райцентре. Ребенка доставили в районную больницу только на следующий день, а оттуда — санавиацией в Красноярск. Однако врачи уже не смогли его спасти.
Скан запроса правительству с таким предложением Вахтель опубликовал у себя в телеграм-канале. Он уточнил, что средства нужно изыскать на возвращение станций скорой помощи, открытие ФАПов и аптечных пунктов в районах края.
«Думаю, что какие-то статьи расходов можно и нужно пересмотреть ради здравоохранения. Например, в этом году у нас не было Красноярского экономического форума. Какого-то видимого урона экономика края из-за этого не претерпела, жители тоже не пострадали — а 110 миллионов при этом сэкономили. Так почему бы вообще КЭФ не отменить в пользу здоровья и благополучия людей? Видно же, что нынешней администрации форум в тягость. Не лучше ли средства на „репутацию“ тратить на насущные проблемы жителей? Тогда репутация сама появится, бесплатно», — пишет депутат.
Об отмене КЭФа в 2024 году стало известно 13 сентября из пояснительной записки к проекту изменений в бюджете края. Там говорится, что «Красноярский экономический форум с 2024 года перенесен», а выделенные на организацию бюджетные ассигнования сократили на 110 миллионов рублей.
Как следует из запроса, он предлагает пересмотреть и другие «представительские расходы» — перелетов бизнес-классом с вип-залом ожидания, дорогой мебели и фуршетов.
«Я понимаю, что представители власти привыкли жить на широкую ногу, но раз у нас есть территории, где ближайшая скорая помощь в 100 километрах — надо ужаться», — заключил он.
Ранее, 21 сентября, после известий о смерти ребенка из Артемовска, Владимир Вахтель выпустил гневный пост о состоянии здравоохранения на территориях края.
«Тут сложно подобрать слова, чтобы без мата. С 2021 года, с самой первой сессии этого созыва Заксобрания, я поднимал вопрос об „оптимизации“ системы здравоохранения в крае и особенно — об обеспечении населения скорой помощью. И с тех пор чуть ли не каждую сессию я передаю жалобы с „с земли“. Это ведь не только в Артемовск скорая едет из Курагино, есть еще Большая Ирба, есть Кошурниково. А зимой там не дорога, а каток с бесконечными ДТП, спасибо районным властям за содержание.
В 15 (!) селах и деревнях Курагинского вообще нет постоянного медицинского персонала. Из 66 населенных пунктов, не считая райцентр, только в 6 есть аптеки. И в других районах ситуация схожая».