Депутат предложил отказаться от КЭФа ради денег на сельскую медицину в крае

21 сентября в краевой больнице скончался 10-летний мальчик из города Артемовск в Курагинском районе. 7 сентября у него произошел разрыв внутренних органов после падения с велосипеда, однако медики отказались ехать к нему — ближайшая станция скорой помощи находится за 100 километров в райцентре. Ребенка доставили в районную больницу только на следующий день, а оттуда — санавиацией в Красноярск. Однако врачи уже не смогли его спасти.