Красноярцу стало плохо возле поликлиники. Очевидцы заявили, что врачи не помогли

Врачей поликлиники обвинили в отказе помочь мужчине с внезапным приступом

В Красноярске у мужчины случился припадок на остановке, которая находится рядом с поликлиникой. По словам очевидцев, местные врачи якобы отказались оказывать ему помощь и посоветовали вызвать скорую. В учреждении все отрицают и говорят, что их сотрудники все равно не смогли бы помочь.