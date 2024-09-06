Красноярцу стало плохо возле поликлиники. Очевидцы заявили, что врачи не помогли

Posted 6 сентября, 03:50
Published 6 сентября, 03:50
Modified 6 сентября, 03:51
Updated 6 сентября, 03:51
Все произошло 5 сентября на Курчатова возле городской поликлиники №4. Как пишет Ngs24.ru со ссылкой на слова очевидцев, мужчина сидел на остановке и в какой-то момент он встал, начал хрипеть и упал.
Люди предполагают, что у него случился приступ эпилепсии — он начал дергать руками и ногами.
Как утверждают очевидцы, прохожие якобы обратились за помощью в поликлинику, однако там отказались принимать пациента и посоветовали им вызвать скорую.
Заведующая поликлиникой Анжелика Хабирова заявила «Проспекту Мира», что в тот день никто за помощью не обращался.
«Более того, у сотрудников поликлиники нет лицензии на оказание экстренной помощи. У медиков есть только лицензии на оказание неотложной помощи, а это совершенно две разные вещи, и на оказание плановой медицинской помощи. По закону мы можем вызвать только скорую».
Экстренная форма предусматривает оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.
Неотложная форма предусматривает оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.