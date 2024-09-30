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2024
В Красноярске снова не хватает вакцины для младенцев? Спросили клиники и минздрав
30 сентября, 11:51
«Прямо в душу смотрел». Мама умершего у стоматолога мальчика подробно рассказала о событиях того рокового дня
15 августа, 04:12
В красноярской стоматологии после смерти мальчика из-за наркоза нашли много нарушений
19 июля, 09:21
«Пускай покрепче уснет». Сестра погибшего в стоматологии мальчика рассказала, что произошло на приеме у врача
13 июня, 07:16
В Красноярске 7-летний мальчик погиб в стоматологии. Ему лечили зубы во сне
13 июня, 01:09
2023
«Будут рожать и оставлять в мусорках». Красноярцы и гинекологи возмущены решением запретить аборты в частных клиниках
14 декабря 2023, 13:31
Красноярка подала в суд на частную клинику и отсудила 850 тысяч. Ей повредили орган
В Красноярске частная клиника выплатит пациентке 850 тысяч рублей. Во время колоноскопии ей повредили внутренний орган.
22 ноября 2023, 04:24
«Добавит сложностей, но родить не заставит». В частных клиниках перестают делать аборты. Почему это плохо и будет ли так в крае?
16 ноября 2023, 08:38
В Красноярске появится новый медцентр. Его откроют владельцы «Вкусно — и точка»
17 октября 2023, 09:08
Наркоклиника подпольно работала в центре Красноярска, ею может владеть Егоров
29 мая 2023, 13:00

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