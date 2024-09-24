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Клуб

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2024
Основательнице красноярского бренда не понравились наряды девушек в клубе
Основательница красноярского бренда Buts№8 Вера Буц раскритиковала девушек за их образы в клубах. Ей не понравилось, что они не индивидуальные.
24 сентября, 11:41
Посетители бара «Чё почём» устроили массовую драку. К ним приезжала Росгвардия
15 мая, 08:22
Троих мигрантов выдворят из России после рейда в клубе
22 апреля, 05:48
На месте бара «Элтон» после «ЛГБТ*-скандала» откроют новое заведение. Что это будет?
В Красноярске в помещении скандально закрывшегося бара «Элтон» собираются открыть компьютерный клуб.
10 апреля, 01:38
В Красноярске продают помещение под ночной клуб в здании «Красноярскэнергосбыта»
В Красноярске продают помещение под ночной клуб в одном здании с офисом «Красноярскэнергосбыта».
13 марта, 03:27
Силовики пришли с проверкой в бар «Элтон» после жалобы Мизулиной — увезли 12 человек
Оперативники приехали с проверкой в бар и задержали 12 человек. Это произошло после жалобы Екатерины Мизулиной — она пожаловалась на «провокационную вечеринку» в баре в честь 23 февраля.
25 февраля, 05:42
2023
Красноярец не прошел фейсконтроль в клубе и пожаловался в Роспотребнадзор
Глава Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев рассказал, что фейсконтроль в кафе, ресторанах и ночных клубах противоречит закону.
4 августа 2023, 06:02

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