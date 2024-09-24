Силовики пришли с проверкой в бар «Элтон» после жалобы Мизулиной — увезли 12 человек

Оперативники приехали с проверкой в бар и задержали 12 человек. Это произошло после жалобы Екатерины Мизулиной — она пожаловалась на «провокационную вечеринку» в баре в честь 23 февраля.