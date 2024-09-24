Основательнице красноярского бренда не понравились наряды девушек в клубе

Posted 24 сентября, 11:41
Published 24 сентября, 11:41
Modified 24 сентября, 14:27
Updated 24 сентября, 14:27
Мнением Буц поделилась в соцсетях. Она написала, что недавно была в красноярском ночном клубе:
«Около часу ночи я решила поразглядывать присутствующих девушек, чтобы глаз зацепился за какие-то наряды. И что вы думаете? 80% это джинсы и джемпер/майка или блузка. Кроссовки „Примиата“. Тут же проведя разговор с представителем мужского пола, услышала такое мнение, что мужчинам очень нравятся на девушках все же женственные образы, преимущественно платья. Женственная обувь. Мне нравится, когда девушки разные и интересные. Чтобы хотелось разглядывать. Так и брюки можно классно с топом обыграть. Конечно, я понимаю, что зачастую мы одеваемся, чтобы было удобно. И не для кого-то, а для себя в первую очередь. Но так печально становится, что индивидуальность пропадает. Спорт берет верх уже в повседневной жизни».
Потом Буц написала, что «многие свободные девушки идут в ночной клуб все-таки с целью познакомиться с кем-то». Поэтому им можно было бы «поднарядиться».
«Говорю так, потому что: А — это видно, Б — у меня много свободных подруг. Тогда почему бы и не поднарядиться? Так просто мысли вслух».