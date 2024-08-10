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Крыша

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2024
Смерч пронесся по поселку в Красноярском крае. Он сорвал крыши и повалил деревья
10 августа, 11:12
«Крыша как решето»: квартиры красноярцев затопило после ливня
24 июля, 11:33
В Красноярском крае ветер сорвал со школы недавно отремонтированную крышу
В Ужурском районе сильный порыв ветра сорвал со школы недавно отремонтированную крышу.
20 апреля, 10:33
Наледь с крыши раздавила машину. Водитель будет ездить из Солнечного на автобусе
20 марта, 10:44
В Красноярске загорелись «рога» у троллейбуса. В салоне находились пассажиры
В Красноярске на Свободном на ходу загорелся троллейбус с пассажирами.
16 марта, 11:00
В Красноярске с крыши рухнула глыба льда и чуть не убила прохожих
В Красноярске кусок льда чуть не задавил людей. Глыба упала с крыши трехэтажного дома на улице Партизана Железняка, 7.
7 марта, 11:01
Сильная метель снесла крышу краевой библиотеки в Красноярске
Красноярск утром 15 января накрыла метель и сильный ветер, который снес часть крыши со здания краевой библиотеки на улице Карла Маркса, 114.
15 января, 11:09
2023
Красноярский ураган нанес ущерба на 67 миллионов. Пострадало 280 зданий
В заксобрании Красноярского края рассказали, сколько объектов пострадали от ураганного ветра 19 ноября и как их будут восстанавливать.
28 ноября 2023, 03:58
В управлении образования Минусинска обрушился потолок. Завалило всё!
В управлении образования Минусинска рухнул потолок. Это уже второе происшествие в здании с начала реставрации.
7 июля 2023, 06:48

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