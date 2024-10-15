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Минэкология

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Октябрь
Куда в Красноярске сдать батарейки и ртутные лампочки. Карта
Структура «Росатома» создал карту с адресами, куда можно сдать опасный мусор — ртутные лампы, батарейки, аккумуляторы и другие отходы высокого класса опасности.
15 октября, 12:21
Июнь
В минэкологии края шокированы замерами выбросов на предприятии. Превышения в 7500 раз
В Канске зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ в тысячи раз в выбросах лесоперерабатывающей компании «ТоргЛес». Заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк призналась, что была шокирована.
20 июня, 11:59
Режим повышенной готовности ввели из-за медведей в Красноярске
11 июня, 12:59
Апрель
Суд принял иск о закрытии ХМЗ в Красноярске
Арбитражный суд Красноярского края назначил предварительное заседание по делу о запрете эксплуатации оборудования химико-металлургического завода.
28 апреля, 10:07
Из труб и помещений «Красфармы» пошел густой дым — произошла авария
8 апреля, 05:35

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