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Мизулина

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Октябрь
Хакеры взломали школьные журналы по всей РФ. Школьникам шлют угрозы и ставят пятерки
24 октября, 08:11
Мизулина обратится в генпрокуратуру из-за издевательств над красноярской школьницей
12 октября, 01:38
Август
В Красноярске автограф Мизулиной продают за 40 тысяч рублей
17 августа, 09:16
Розовая лодка, Пономаренко и крики «Россия»: Мизулина приехала на форум в Красноярск
5 августа, 09:43
«Как вообще жить». Мизулина снова прилетела в Красноярск с собакой и заявила, что устала от публичности
5 августа, 05:40
Май
Красноярский школьник позвал Мизулину замуж
В Красноярске главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной сделали предложение.
26 мая, 13:35
Мизулина побывала на «Столбах». Хотя они закрыты для посещений до начала лета
25 мая, 05:38

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