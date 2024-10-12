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Posted 12 октября, 01:38

Published 12 октября, 01:38

Modified 12 октября, 01:39

Updated 12 октября, 01:39

Мизулина обратится в генпрокуратуру из-за издевательств над красноярской школьницей

Мизулина обратится в генпрокуратуру из-за издевательств над красноярской школьницей

12 октября 2024, 01:38
Фото: t.me/ekaterina_mizulina
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина планирует обратиться в генпрокуратуру после истории с издевательствами над школьницей в Красноярске.

Как стало известно «Проспекту Мира», родители учеников средней школы №159 обвинили компанию мальчиков в травле девочки. По словам взрослых, все происходило на глазах учителей, но они никак не отреагировали.

По данным прокуратуры, группа школьников издевалась над 13-летней ученицей два дня подряд — 9 и 10 октября. Установлено, что 6 школьников в возрасте 11-13 лет причинили ученице 6 класса телесные повреждения. Сейчас прокуратура и СК проводят проверку.

Екатерина Мизулина в своих соцсетях отреагировала на это происшествие. Она отметила, что группа парней пинала и хлестала школьницу предметом, похожим на резинку. Однако никто из взрослых на помощь девочке так и не пришёл.

Глава Лиги безопасного интернета заявила, что обратится в генпрокуратуру с просьбой провести проверку.

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