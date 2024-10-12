Мизулина обратится в генпрокуратуру из-за издевательств над красноярской школьницей

Posted 12 октября, 01:38
Published 12 октября, 01:38
Modified 12 октября, 01:39
Updated 12 октября, 01:39
Как стало известно «Проспекту Мира», родители учеников средней школы №159 обвинили компанию мальчиков в травле девочки. По словам взрослых, все происходило на глазах учителей, но они никак не отреагировали.
По данным прокуратуры, группа школьников издевалась над 13-летней ученицей два дня подряд — 9 и 10 октября. Установлено, что 6 школьников в возрасте 11-13 лет причинили ученице 6 класса телесные повреждения. Сейчас прокуратура и СК проводят проверку.
Екатерина Мизулина в своих соцсетях отреагировала на это происшествие. Она отметила, что группа парней пинала и хлестала школьницу предметом, похожим на резинку. Однако никто из взрослых на помощь девочке так и не пришёл.
Глава Лиги безопасного интернета заявила, что обратится в генпрокуратуру с просьбой провести проверку.