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Офис

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Август
В Красноярске 120-летний памятник архитектуры переделают под бизнес-центр
В Красноярске планируют отреставрировать 120-летнее здание, которое находится на территории бывшего комбайнового завода. В здании хотят сделать бизнес-центр.
25 августа, 04:30
В Центральном районе больше не самая дорогая торговая недвижимость в Красноярске
В Центральном районе больше не самая дорогая коммерческая недвижимость в Красноярске. Теперь самые высокие цены в Железнодорожном районе.
20 августа, 04:48
Июнь
Красноярцам рассказали, может ли работодатель сократить рабочий день из-за жары
24 июня, 05:16
«Русгидро» потратит на переезд в Красноярск больше 16 миллиардов
21 июня, 07:00
Офисный центр на Красрабе разрешили расширить. Там построят паркинг
В Красноярске выдали разрешение на реконструкцию офисного здания в районе цирка. Там построят паркинг.
3 июня, 04:22
Май
«Русгидро» потратит больше 2 миллиардов на оборудование офиса в Красноярске
«РусГидро» заказало оборудование и монтаж IT-коммуникаций для офиса в Красноярске за 2,4 миллиарда рублей.
6 мая, 09:00
Апрель
Офисный центр на Красрабе хотят расширить и построить там паркинг
Офисный центр на Красноярском рабочем, 141а хотят расширить за счет паркинга в четыре этажа.
15 апреля, 01:34
Март
«РусГидро» закупает мебель для офиса в Красноярске. На это потратят 712 млн
«РусГидро» закупает мебель для офиса в Красноярске за 712 миллионов. Показываем, как будут выглядеть переговорные, холл и кабинет гендиректора.
26 марта, 01:34
В Красноярске снова продают офисное здание «Сбера». На этот раз за 220 млн
В Красноярске снова продают здание «Сбера» на Телевизорной.
7 марта, 01:13
Январь
«Хотел помогать»: пьяный красноярец пытался ворваться в офис «Поиска пропавших детей»
22 января, 01:41
Красивые или умные: аналитики рассказали, кому проще построить карьеру
Большинство работодателей считают привлекательные внешние данные серьезным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры.
15 января, 01:05
Ноябрь 2023
В Красноярском крае чаще ищут удаленных сотрудников. Вакансий стало больше на 141%
7 ноября 2023, 01:28
Октябрь 2023
«Сибиряк» проиграл. Москвичи отремонтируют офис «РусГидро» в Красноярске за 8 миллиардов
10 октября 2023, 01:40

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