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Оплата проезда

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Июль
Курящий водитель, духота и липкая грязь: красноярцы назвали худшие маршруты автобусов
4 июля, 10:45
Проезд в некоторых автобусах до сих пор стоит 36 рублей. В мэрии сказали почему
2 июля, 03:53
В красноярских автобусах поднялась стоимость проезда до 44 рублей. Но не во всех
1 июля, 02:58
Июнь
В Красноярске всё-таки подняли стоимость проезда до 44 рублей
28 июня, 06:14
Когда станет известно, поднимут ли цены на проезд?
26 июня, 01:19
На перевозчиков заявили в УФАС: просят проверить на сговор из-за повышения тарифа
25 июня, 07:34
В красноярских электробусах уже появились объявления о повышении стоимости проезда
25 июня, 04:42
В Красноярске подорожали поездки в междугородних автобусах. На сколько выросли цены?
Для красноярцев поездки на междугородних автобусах станут намного дороже. Это связано с повышением стоимости проезда по трем направлениям.
24 июня, 10:07
«В соседних городах дешевле». Красноярцы создали петицию против повышения стоимости проезда до 44 рублей
21 июня, 01:40
В Красноярске хотят ввести новые проездные для автобусов. Как это будет работать?
20 июня, 09:18
Почему не все красноярцы против повышения цен на проезд в автобусе? Собрали мнения
20 июня, 07:12
Зачем повышать цену на проезд в красноярских автобусах? Мнение перевозчика
20 июня, 04:49
Цены на проезд в красноярских автобусах могут повысить до 44 рублей
20 июня, 02:22
Февраль
Красноярский кондуктор запугал ребенка «службой безопасности» из-за сбоя при оплате
В Красноярске кондуктора обвинили в запугивании ребенка из-за сбоя при оплате проезда.
14 февраля, 01:59
Красноярским кондукторам запретили снимать на видео отказывающихся платить детей
8 февраля, 09:09
Январь
Красноярским кондукторам посоветовали снимать на видео отказывающихся платить детей
29 января, 02:16
«Денег нет, я поеду бесплатно»: красноярские кондуктора жалуются на «наглых» детей
26 января, 05:56
Мэрия: 30% красноярцев не платят за проезд в автобусах без кондуктора
В Красноярске 30% пассажиров в автобусах без кондуктора ездят «зайцем». Такие данные озвучил замглавы дептранса Игорь Манченко.
19 января, 10:03
«Всё решили деньги». Рассказываем, почему могли вернуть старое приложение для оплаты проезда в Красноярске
11 января, 06:50
В Красноярске вернули старое приложение для оплаты проезда. На новое выделяли миллион
9 января, 12:05

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