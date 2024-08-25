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Останки

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2024
В Красноярском крае семья во время прогулки нашла склеп с человеческими останками
25 августа, 12:15
Археологи нашли человеческие кости в центре Красноярска
18 июля, 02:58
Под Красноярском снова нашли огромный скотомогильник
В Березовке обнаружили очередной скотомогильник недалеко от берега реки.
1 апреля, 03:04
2023
В Красноярске СК не может распознать труп в бетонном кольце
В СК просят помочь установить личность мужчины, убитого 16 лет назад. Его останки нашли в бетонном кольце.
24 ноября 2023, 07:59
В Красноярске грибник нашел человеческий череп
В красноярском микрорайоне Удачный житель нашел человеческий череп. Он искал грибы.
2 октября 2023, 02:41
В МВД рассказали подробности о найденных на Красноярском море человеческих останках
17 июля 2023, 06:47
На берегу Красноярского водохранилища нашли человеческие останки
17 июля 2023, 05:01

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