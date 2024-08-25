В Красноярском крае семья во время прогулки нашла склеп с человеческими останками

Posted 25 августа, 12:15
Published 25 августа, 12:15
Modified 25 августа, 12:22
Updated 25 августа, 12:22
Житель Ачинска рассказал изданию «Город „А“, что вместе с родными отправился на отдых в Березовую рощу.
Недалеко от центральной аллеи есть траншея, которую могли вырыть для прокладки электрокабеля. А рядом лежит часть вынутого грунта, из которого торчали куски старинного кирпича.
По словам мужчины, он заглянул в траншею и заметил там доски, а также кирпичную стену. Присмотревшись, он увидел фрагменты одежды, бедренную и тазовую кости, ребра и череп с рыжими волосами.
Житель Ачинска отмечает, что все горожане знают, что на этом месте раньше было кладбище и стояла церковь.
«Репрессированных расстреливали, и священников, и купеческие склепы тут были. Но зачем нужно было оставлять всё это на всеобщее обозрение. неужели нельзя было отнестись к усопшим уважительнее?»
«Проспект Мира» обратился в МВД, однако в ведомстве сказали, что этим делом занимается СК.
Корреспонденту «ПМ» в Следкоме заявили, что сейчас проводится доследственная проверка.
«Все обнаруженные кости с места изъяли, назначена медико-криминалистическая экспертиза».
Также в СК добавили, что до 1917 года на месте, где были обнаружены останки, находилось кладбище.