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Posted 25 августа, 12:15

Published 25 августа, 12:15

Modified 25 августа, 12:22

Updated 25 августа, 12:22

В Красноярском крае семья во время прогулки нашла склеп с человеческими останками

В Красноярском крае семья во время прогулки нашла склеп с человеческими останками

25 августа 2024, 12:15
Фото: t.me/gorod_achinsk
В Красноярском крае семья из Ачинска во время прогулки заметила фрагменты костей. Люди считают, что они принадлежат людям.

Житель Ачинска рассказал изданию «Город „А“, что вместе с родными отправился на отдых в Березовую рощу.

Недалеко от центральной аллеи есть траншея, которую могли вырыть для прокладки электрокабеля. А рядом лежит часть вынутого грунта, из которого торчали куски старинного кирпича.

По словам мужчины, он заглянул в траншею и заметил там доски, а также кирпичную стену. Присмотревшись, он увидел фрагменты одежды, бедренную и тазовую кости, ребра и череп с рыжими волосами.

Житель Ачинска отмечает, что все горожане знают, что на этом месте раньше было кладбище и стояла церковь.

«Репрессированных расстреливали, и священников, и купеческие склепы тут были. Но зачем нужно было оставлять всё это на всеобщее обозрение. неужели нельзя было отнестись к усопшим уважительнее?»

«Проспект Мира» обратился в МВД, однако в ведомстве сказали, что этим делом занимается СК.

Корреспонденту «ПМ» в Следкоме заявили, что сейчас проводится доследственная проверка.

«Все обнаруженные кости с места изъяли, назначена медико-криминалистическая экспертиза».

Также в СК добавили, что до 1917 года на месте, где были обнаружены останки, находилось кладбище.

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