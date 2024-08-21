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Август
«Ты умная, хоть и женщина». Красноярки назвали топ худших комплиментов, которые они получали
Красноярки рассказали о худших комплиментах, которые они получали, и о тех, что им нравятся.
21 августа, 01:48
Июль
Министр спорта Денис Петровский и экс-министр экономики Анна Гарнец сыграли свадьбу
Министр спорта Красноярского края Денис Петровский и экс-министр экономики края Анна Гарнец поженились.
29 июля, 09:14
Февраль
Психолог рассказал, как отметить 14 февраля дома и освежить чувства
Психотерапевт и клинический психолог Евгений Гиберт рассказал, как подготовиться ко Дню влюбленных и вдохнуть новую жизнь в ваши отношения.
12 февраля, 12:41
Октябрь 2023
Больше половины красноярцев меняли работу из-за токсичного коллектива и абьюза
В Красноярске 55% жителей меняли работу из-за токсичной атмосферы в коллективе.
5 октября 2023, 02:10

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