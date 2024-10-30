Из Красноярска запустят прямые рейсы в Пекин. Когда и сколько стоят билеты?

Авиакомпания «Россия» объявила о запуске прямых рейсов в Пекин в декабре 2023 года. До этого их уже обещали запустить в августе и ноябре.