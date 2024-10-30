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По 83 тысячи в день. Поездка Логинова в Китай обошлась бюджету в полмиллиона рублей. Что мэр там делал?
30 октября, 09:59
«Аэрофлот» начал продавать билеты из Красноярска в Китай от 10 тысяч
«Аэрофлот» начал продавать билеты на осенние и зимние рейсы из Красноярска в Китай. Компания будет напрямую летать в Пекин, Харбин и Санью.
15 сентября, 04:04
Красноярцам пообещали прямые рейсы на Хайнань
Прямые рейсы из Красноярска на китайский остров Хайнань планируют запустить в ближайшее время.
22 мая, 01:21
2023
Из Красноярска вылетел первый авиарейс в Пекин. Запуска сообщения ждали почти полгода
29 декабря 2023, 04:10
Стало известно, когда возобновят полеты из Красноярска в Пекин
26 декабря 2023, 01:14
Стало известно, почему отменили первый прямой рейс из Красноярска в Пекин
21 декабря 2023, 01:19
Первый прямой рейс из Красноярска в Пекин отменили по «производственной причине»
19 декабря из аэропорта Красноярска должен был состояться первый вылет в столицу Китая, однако рейс отменили за пару часов до вылета.
20 декабря 2023, 03:56
Из Красноярска запустят прямые рейсы в Пекин. Когда и сколько стоят билеты?
Авиакомпания «Россия» объявила о запуске прямых рейсов в Пекин в декабре 2023 года. До этого их уже обещали запустить в августе и ноябре.
15 ноября 2023, 09:07
Запуск прямых рейсов из Красноярска в Пекин отложили. Опять?
Прямые рейсы из Красноярска в Пекин хотят запустить в конце декабря. До этого их планировали сделать в июле, в августе, а потом переносили на ноябрь.
31 октября 2023, 05:16
Из Красноярска в Пекин в ноябре могут запустить прямые рейсы
Прямые рейсы из Красноярска в Пекин могут запустить в ноябре. До этого их планировали сделать в июле, а потом в августе.
29 сентября 2023, 04:38

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