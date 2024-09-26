prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Перевозчик

Выбрать дату
Сентябрь
Перерыва не будет: в Красноярске продолжит работать автобусный маршрут №6
26 сентября, 01:12
В Красноярске уже скоро перестанет работать автобусный маршрут №6
16 сентября, 04:47
Июль
Красноярцы пожаловались на грязь и мокрые сиденья в автобусе
Жители Красноярска в соцсетях пожаловались на грязь и мокрое сиденье в одном из автобусных маршрутов.
24 июля, 13:41
«Цены подняли, а сервис упал»: в маршрутке выпадающее стекло заклеили скотчем
В Красноярске в одном из автобусов стекло, которое едва не выпало во время поездки, закрепили скотчем.
3 июля, 07:15
Июнь
Перевозчика и полицейского задержали по делу о взятках за техосмотр автобусов
В Красноярске задержали и отправили под стражу полицейского, коммерческого технического эксперта и перевозчика за взятки.
28 июня, 05:08
В Красноярске перевозчик за взятки проходил техосмотр неисправных автобусов
В Красноярске частного перевозчика подозревают во взяточничестве — за деньги он якобы проходил техосмотр автобусов, чтобы их неисправности игнорировались.
27 июня, 11:28

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика