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Подозреваемый

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2024
Убийца пожилой женщины в Железногорске рассказал на видео о случившемся
30 октября, 11:33
Житель Красноярского края до смерти забил бабушку своего приятеля
30 октября, 04:04
Начальник краевой полиции посоветовал фигурантам дел заключать контракт с Минобороны
19 июля, 04:33
В Красноярском крае хозяин облил засидевшегося гостя растворителем и сжег
В Красноярском крае в Ачинске задержали 39-летнего мужчину по подозрению в убийстве знакомого. Подозреваемый вылил на приятеля растворитель и поджег зажигалкой.
8 июля, 06:33
Подозреваемого в убийстве внучки и правнучки арестовали. Он с этим не спорил
8 июня, 06:54
В Ужуре задержали еще двоих подозреваемых в смертельном избиении мужчины
В Ужуре Красноярского края следователи СК задержали троих подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине в кафе.
30 марта, 11:05
Железногорец хотел отомстить бывшей и выкинул из окна щенка
Житель Железногорска Красноярского края выкинул из окна квартиры юную дворнягу, чтобы отомстить бывшей возлюбленной. Собаку спасли волонтеры.
27 марта, 05:03
Что известно о подозреваемых в теракте в «Крокусе»
23 марта, 11:28
Глискову не разрешают передать холодильник в СИЗО. Вот что ответили в ГУФСИН
19 февраля, 07:33
Красноярская журналистка помогла вору, ограбившему ребенка. Вот ее история
Красноярская ведущая новостей ТВК Дарья Тарасенко рассказала, что помогла мужчине, который украл телефон у ребенка.
16 января, 12:18
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве голого мужчины на «Южном берегу»
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чье голое тело обнаружили перед входом в магазин на улице Капитанской в январские праздники.
10 января, 10:20
2023
В Норильске полиция задержала предполагаемого «маньяка с ножом»
30 ноября 2023, 16:12
В Ачинске спустя 18 лет поймали жестокого убийцу и насильника
СК завершил расследование уголовного дело 18-летней давности об убийстве и изнасиловании 24-летней девушки в Ачинске.
27 октября 2023, 07:07
В Красноярском крае бывший наемник СВО сжег дом с двумя женщинами. Что известно
3 октября 2023, 10:17
В Красноярске парень забрал у курьера «Самоката» одежду, а заказы трогать не стал
В Красноярске полиция задержала подозреваемого в ограблении курьера.
28 сентября 2023, 06:41

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