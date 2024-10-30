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Posted 30 октября, 11:33

Published 30 октября, 11:33

Modified 30 октября, 11:43

Updated 30 октября, 11:43

Убийца пожилой женщины в Железногорске рассказал на видео о случившемся

Убийца пожилой женщины в Железногорске рассказал на видео о случившемся

30 октября 2024, 11:33
Фото: СК Красноярского края.
В Железногорске Красноярского края следователи допросили подозреваемого в убийстве 84-летней бабушки своего знакомого. Он признался в содеянном и рассказал о случившемся.

По данным следствия, в обед 29 октября 25-летний подозреваемый пришел к приятелю в квартиру, но там была лишь бабушка приятеля. Дверь была не заперта, мужчина вошел в квартиру, и женщина стала его прогонять.

Парень ударил ее несколько раз руками и ногами по голове и грудной клетке. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Видео: СК Красноярского края.

На допросе мужчина рассказал, что он зашел к другу забрать машинку для стрижки волос, но в квартире у него произошел конфликт с бабушкой товарища. Он избил женщину, после разгромил всю квартиру в поисках той самой машинки и сбежал.

Против жителя Железногорска возбудили уголовное дело за убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ). В ближайшее время его допросят.

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