Убийца пожилой женщины в Железногорске рассказал на видео о случившемся

Posted 30 октября, 11:33
Published 30 октября, 11:33
Modified 30 октября, 11:43
Updated 30 октября, 11:43
По данным следствия, в обед 29 октября 25-летний подозреваемый пришел к приятелю в квартиру, но там была лишь бабушка приятеля. Дверь была не заперта, мужчина вошел в квартиру, и женщина стала его прогонять.
Парень ударил ее несколько раз руками и ногами по голове и грудной клетке. От полученных травм женщина скончалась на месте.
На допросе мужчина рассказал, что он зашел к другу забрать машинку для стрижки волос, но в квартире у него произошел конфликт с бабушкой товарища. Он избил женщину, после разгромил всю квартиру в поисках той самой машинки и сбежал.
Против жителя Железногорска возбудили уголовное дело за убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ). В ближайшее время его допросят.