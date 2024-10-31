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Октябрь
Походы в ноябре: 11 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям
31 октября, 11:33
Походы в октябре: 13 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям
Команда «Красноярского хайкинга» поделилась расписанием походов на октябрь. Рассказываем, когда и куда можно отправиться погулять.
2 октября, 06:08
Август
Походы в августе: 13 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям
4 августа, 06:53
Июль
Подборка походов в июле: 10 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям
Команда «Красноярского хайкинга» поделилась расписанием походов на июль. Рассказываем, когда и куда можно отправиться погулять.
8 июля, 08:53
Март
Красноярский край вошел в топ самых романтичных мест для путешествий
Красноярский край вошел в топ-10 самых романтичных мест для путешествий в России.
22 марта, 01:18

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