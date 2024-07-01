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Повышение стоимости проезда

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1 июля
В красноярских автобусах поднялась стоимость проезда до 44 рублей. Но не во всех
1 июля, 02:58
26 июня
Когда станет известно, поднимут ли цены на проезд?
26 июня, 01:19
25 июня
Перевозчики просили поднять цену за проезд до 54 рублей. Что отвечают власти
25 июня, 12:07
На перевозчиков заявили в УФАС: просят проверить на сговор из-за повышения тарифа
25 июня, 07:34
В красноярских электробусах уже появились объявления о повышении стоимости проезда
25 июня, 04:42
21 июня
«В соседних городах дешевле». Красноярцы создали петицию против повышения стоимости проезда до 44 рублей
21 июня, 01:40
20 июня
Почему не все красноярцы против повышения цен на проезд в автобусе? Собрали мнения
20 июня, 07:12
Зачем повышать цену на проезд в красноярских автобусах? Мнение перевозчика
20 июня, 04:49
Цены на проезд в красноярских автобусах могут повысить до 44 рублей
20 июня, 02:22

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