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Преступление

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Октябрь
Житель Красноярского края до смерти забил бабушку своего приятеля
30 октября, 04:04
В Красноярске заказчице убийства Нины Кузьминой дали 15 лет колонии
14 октября, 04:55
13-летняя девочка, убившая двух сестер в Тольятти, заранее готовилась к преступлению
12 октября, 11:35
13-летняя девочка могла зарезать младших сестёр из-за отчима
9 октября, 11:59
Красноярку осудили за то, что била 6-летнюю дочь скалкой и ставила коленями на соль
В Красноярске вынесли приговор 40-лентей матери за истязание 6-летней дочери. Она била ее и ставила на колени за непослушание.
4 октября, 05:44
Зарезавший опекуншу в Железногорске подросток назвал причину убийства
2 октября, 10:15
Сентябрь
В Красноярске осудят мать и дочь за махинации с протезами для инвалидов
В Красноярске утвердили обвинение о мошенничестве с протезами для инвалидов. Под суд отдали мать — директора фирмы по изготовлению протезов, дочь — индивидуального предпринимателя.
25 сентября, 03:08
В Красноярске продают расстрелянную дверь с Аэровокзальной
Дверь, в которую стрелял красноярец на Аэровокзальной, выставили на продажу за 10 тысяч рублей.
21 сентября, 08:20
В Красноярском крае мужчина зарубил соседей за старые обиды
Жителя Ермаковского района подозревают в жестоком убийстве пожилых соседей.
19 сентября, 06:58
59 ударов ножом. Убийство девушки в красноярской электричке раскрыли через 35 лет
7 сентября, 08:53
В Красноярске мужчина открыл стрельбу. Что известно
6 сентября, 10:33
Мастурбировавшего перед ребенком красноярца задержали. Все произошло на глазах матери
5 сентября, 08:16
Август
В красноярской электричке 35 лет назад убили девушку. Суд начался только сейчас
28 августа, 10:56
В Красноярске арестован замглавы «Россетей Сибирь»
26 августа, 07:50
«Противников власти и вышек связи» осудили за попытку теракта в Зеленогорске
15 августа, 10:43
Подросткам, пинавшим пенсионерок в Канске, устроили трудотерапию
6 августа, 12:11
«Скрывал следы»: в Красноярском крае мужчина убил сожительницу и ее сына
5 августа, 11:57
Июль
Зеленогорец отдал аферистам 8,6 млн. Он перевел семейные сбережения и накопления жены
Житель Зеленогорска по «совету» мошенников хотел спасти сбережения от «запрещенных» в России организаций — 8,6 миллиона рублей ушли аферистам.
20 июля, 02:04
Невеста в Красноярском крае перед свадьбой отправилась в СИЗО за наркотики
13 июля, 10:08
В Канске мужчина домогался детей и разделся перед ними
10 июля, 07:05

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