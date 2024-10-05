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Психотерапия

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Октябрь
«Мама денег не дала, я поджёг дом»: красноярцы рассказали об алкозависимостях
Журналисты рассказали истории двоих красноярцев, которые страдали алкогольной зависимостью и смогли бросить пить, и спросили у врача, как с этим бороться.
5 октября, 08:33
Апрель
Эксперт рассказал, как бороться с подавленным состоянием
Подавленное состояние — неизбежное явление в жизни каждого человека, но важно знать, что существует несколько способов борьбы с этим негативным состоянием.
12 апреля, 12:29
Январь
Хагги Вагги опасен? Что красноярские психологи думают об игрушках и запретах на них
24 января, 07:09
Ноябрь 2023
Красноярцев зовут на бесплатные сеансы у психолога — появился специальный кабинет
В Железнодорожном районе Красноярска открылся кабинет психологической помощи. Он работает бесплатно.
9 ноября 2023, 02:16
Октябрь 2023
68-летнего пенсионера отправили на психотерапию — он рвется обратно на СВО
19 октября 2023, 12:33

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