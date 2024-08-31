prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Рабочие

Выбрать дату
Август
На многострадальной развязке из Пашенного положили последний слой асфальта
В Красноярске на развязке из Пашенного в Тихие Зори закончили укладывать последний слой асфальта. Теперь рабочие будут благоустраивать территорию вдоль дороги.
31 августа, 11:26
В Красноярском крае белый медведь пробрался на аэродром и кинулся на рабочих
26 августа, 01:28
Июль
В СК рассказали о состоянии рабочих, упавших в шахту лифта на стройке поликлиники
Сегодня утром, 2 июля, на строительной площадке на правобережье Красноярска двое рабочих упали с высоты 7 этажа и выжили.
2 июля, 07:03
Март
В Красноярске осудили виновных в гибели рабочих на стройке в Тихих Зорях
В Красноярске вынесли приговор по делу о гибели двух рабочих на строительной площадке в Тихих Зорях.
14 марта, 02:11
Февраль
Эксперты назвали лучших работодателей Красноярского края
Аналитики составил рейтинг лучших работодателей России за 2023 год, среди них — 23 компании из Красноярского края. Проверяйте, попала ли ваша компания в этот список.
28 февраля, 03:37
Январь
Аналитики назвали самые востребованные специальности в Красноярском крае
11 января, 01:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика