В Красноярском крае белый медведь пробрался на аэродром и кинулся на рабочих

Posted 26 августа, 01:28
Published 26 августа, 01:28
Modified 26 августа, 01:29
Updated 26 августа, 01:29
Запись инцидента опубликовал телеграм-канал Kras Mash. Когда все произошло — неизвестно.
«Миша, стой! Куда пошел? Он обходит к воротам. Прямо к нам идет, на нас?» — говорит автор видео.
Судя по кадрам ролика, рабочие пытались отпугнуть белого медведя криками, однако хищник все же пробрался на территорию аэродрома и бросился в их сторону. Сообщается, что рабочие успели спастись, вовремя сев в автомобиль.
«Проспект Мира» попытался связаться с аэропортом Диксона, однако оперативно получить комментарий не удалось.