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Posted 26 августа, 01:28

Published 26 августа, 01:28

Modified 26 августа, 01:29

Updated 26 августа, 01:29

В Красноярском крае белый медведь пробрался на аэродром и кинулся на рабочих

В Красноярском крае белый медведь пробрался на аэродром и кинулся на рабочих

26 августа 2024, 01:28
Фото: t.me/kras_mash
На севере Красноярского края в поселке Диксон белый медведь пробрался на территорию аэродрома и напугал рабочих.

Запись инцидента опубликовал телеграм-канал Kras Mash. Когда все произошло — неизвестно.

«Миша, стой! Куда пошел? Он обходит к воротам. Прямо к нам идет, на нас?» — говорит автор видео.
Видео: t.me/kras_mash.

Судя по кадрам ролика, рабочие пытались отпугнуть белого медведя криками, однако хищник все же пробрался на территорию аэродрома и бросился в их сторону. Сообщается, что рабочие успели спастись, вовремя сев в автомобиль.

«Проспект Мира» попытался связаться с аэропортом Диксона, однако оперативно получить комментарий не удалось.

  • 16 августа жители Енисейска заметили медведя в центре города. Хищник пробрался на территорию местного парка и забежал на детскую площадку. В этот момент там находились дети.
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#Никита Алексеев#Видео#Люди#Общество#Происшествия#Красноярский край#Аэропорт#Белый медведь#Диксон#Рабочие
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