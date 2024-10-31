Черная пятница: когда начинается и как не попасться на уловки продавцов

В ноябре ожидаются сразу две большие распродажи: «11.11» и «Черная пятница». Рассказываем, когда они проходят, можно ли в реальности купить товары со скидкой в 90% и как не попасться на уловки продавцов.