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Распродажи

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Октябрь
Черная пятница: когда начинается и как не попасться на уловки продавцов
В ноябре ожидаются сразу две большие распродажи: «11.11» и «Черная пятница». Рассказываем, когда они проходят, можно ли в реальности купить товары со скидкой в 90% и как не попасться на уловки продавцов.
31 октября, 07:59
Красноярцы рассказали, сколько потратят на ноябрьских распродажах и что купят
Красноярцы готовы потратить на ноябрьских распродажах больше 20 тысяч рублей.
30 октября, 12:12
Апрель
Авиакомпании распродают билеты из Красноярска. Куда и когда можно полететь со скидкой
24 апреля, 01:48
Март
«Халява» от застройщиков, которая обойдется покупателю в два раза дороже
Многие застройщики недвижимости устраивают распродажи жилья, рассказывая о выгодных предложениях. Рассказываем, стоит ли верить обещаниям рекламных кампаний.
13 марта, 11:56

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