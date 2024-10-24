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Санья

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Октябрь
В Красноярск вернулся самолет из Китая без части пассажиров и багажа
24 октября, 02:32
Сентябрь
«Аэрофлот» начал продавать билеты из Красноярска в Китай от 10 тысяч
«Аэрофлот» начал продавать билеты на осенние и зимние рейсы из Красноярска в Китай. Компания будет напрямую летать в Пекин, Харбин и Санью.
15 сентября, 04:04
Июль
Из Красноярска запустили рейсы в Санью. Когда и за сколько можно полететь?
Авиакомпания «Россия» открыла прямые регулярные рейсы из Красноярска в город Санью на острове Хайнань в Китае.
1 июля, 01:19
Май
Из Красноярска в июне запустят рейсы в Санью. Сколько стоит билет?
24 мая, 01:51
Январь
Из Красноярска могут запустить рейсы в еще один город Китая. Какой?
Красноярский аэропорт в 2024 году планирует открыть ещё одно направление в Китай.
11 января, 10:54

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