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Posted 24 октября, 02:32

Published 24 октября, 02:32

Modified 24 октября, 02:38

Updated 24 октября, 02:38

В Красноярск вернулся самолет из Китая без 6 пассажиров и багажа

В Красноярск вернулся самолет из Китая без части пассажиров и багажа

24 октября 2024, 02:32
Фото: 1MI

В Красноярск вернулся самолет из Китая без 6 пассажиров и багажа

В Красноярск прилетел самолет, который оставил часть пассажиров и весь багаж в Китае. В авиакомпании говорят, что всему виной стал ветер.

Красноярка Елена рассказала Ngs24, что 22 октября она возвращалась из Саньи в Красноярск на самолете авиакомпании «Россия».

По словам девушки, перед посадкой сотрудница китайского аэропорта сообщила, что компания предлагает 6 пассажирам остаться на 2 дня за счет авиаперевозчика.

Однако никто оставаться не захотел и авиакомпания сама выбрала шесть человек, которым пришлось остались в аэропорту. При этом, как отмечает Елена, во время полета выяснилось, что в самолете все же были свободные кресла.

Девушка утверждает, что после возвращения в Красноярск пассажирам сказали, что их багаж задерживается, а спустя какое-то время им сообщили, что якобы чемоданы остался в Китае.

По словам Елены, багаж около 150 пассажиров вернут примерно 25–26 октября через аэропорт Шереметьево.

В авиакомпании «Россия» заявили, что из-за сильного встречного ветра были введены ограничения коммерческой загрузки и поэтому 6 пассажирам отказали в перелете. Сообщается, что якобы 5 пассажиров переоформили на рейс Санья — Новосибирск, а одного отправили через Шереметьево.

Всего на борту самолета Санья — Красноярск были 156 пассажиров, при этом самолет рассчитан на 189 мест.

Авиаперевозчик отмечает, что из-за ограничений в Китае пришлось оставить часть багажа. В авиакомпании заявили, что багаж отправят ближайшим рейсом в Екатеринбург, после чего доставят в Красноярск.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что начали проверку по факту случившегося.

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