В Красноярске экстренно сел самолет из-за дебошира на борту. Он устроил драку

Posted 15 октября, 01:05
Published 15 октября, 01:05
Modified 15 октября, 01:05
Updated 15 октября, 01:05
Накануне, 14 октября, в аэропорту Красноярска сел самолет авиакомпании «Россия», который выполнял рейс Анадырь — Москва.
В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что борт совершил посадку в 17:24 из-за пассажира, который устроил дебош на борту. Сообщается, что в Москву самолет вылетел в 18:44.
По информации телеграм-канала Baza, на дебошира начали жаловаться другие пассажиры практически сразу после взлета. По их словам, мужчина был пьян и на борту якобы выпил еще. Во время полета он поссорился с товарищами и начал приставать к другим пассажирам.
Baza утверждает, что бортпроводники пытались успокоить дебошира, однако он их начал оскорблять и затем якобы ударил. В итоге другие пассажиры тоже пытались успокоить мужчину и все переросло в драку.
«Уже будучи связанным, мужчина кричал, что через 15 минут все они разобьются, а после этого читал стихи Пушкина».
По информации Baza, дебоширом оказался 44-летний мужчина.