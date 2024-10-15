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Posted 15 октября, 01:05

Published 15 октября, 01:05

Modified 15 октября, 01:05

Updated 15 октября, 01:05

В Красноярске экстренно сел самолет из-за дебошира на борту. Он устроил драку

В Красноярске экстренно сел самолет из-за дебошира на борту. Он устроил драку

15 октября 2024, 01:05
Фото: 1MI
Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Красноярске из-за агрессивного пассажира. Он устроил дебош во время полета.

Накануне, 14 октября, в аэропорту Красноярска сел самолет авиакомпании «Россия», который выполнял рейс Анадырь — Москва.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что борт совершил посадку в 17:24 из-за пассажира, который устроил дебош на борту. Сообщается, что в Москву самолет вылетел в 18:44.

По информации телеграм-канала Baza, на дебошира начали жаловаться другие пассажиры практически сразу после взлета. По их словам, мужчина был пьян и на борту якобы выпил еще. Во время полета он поссорился с товарищами и начал приставать к другим пассажирам.

Baza утверждает, что бортпроводники пытались успокоить дебошира, однако он их начал оскорблять и затем якобы ударил. В итоге другие пассажиры тоже пытались успокоить мужчину и все переросло в драку.

«Уже будучи связанным, мужчина кричал, что через 15 минут все они разобьются, а после этого читал стихи Пушкина».

По информации Baza, дебоширом оказался 44-летний мужчина.

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