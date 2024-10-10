В Красноярском крае у самолета треснуло стекло в воздухе

Как пишут телеграм-каналы Aviaincident, инцидент произошел во время полета 8 октября. Самолет Ан-74 вылетел из Норильска, но до места поселка Диксон не долетел. Преодолев 290 километров маршрута, у самолета растрескалось первое внешнее лобовое стекло. Капитан принял решение следовать обратно — на аэродром вылета в Норильск.