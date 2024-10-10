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Posted 10 октября, 09:34

Published 10 октября, 09:34

Modified 10 октября, 09:36

Updated 10 октября, 09:36

В Красноярском крае у самолета треснуло стекло в воздухе

В Красноярском крае у самолета треснуло стекло в воздухе

10 октября 2024, 09:34
Фото: vk.com/utair
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» выполнял рейс Норильск-Диксон и совершил экстренную посадку из-за трещин на лобовом стекле.

Как пишут телеграм-каналы Aviaincident, инцидент произошел во время полета 8 октября. Самолет Ан-74 вылетел из Норильска, но до места поселка Диксон не долетел. Преодолев 290 километров маршрута, у самолета растрескалось первое внешнее лобовое стекло. Капитан принял решение следовать обратно — на аэродром вылета в Норильск.

«Аварийную стадию не декларировал. Посадка выполнена благополучно», — говорится в сообщении.
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