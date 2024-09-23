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Сквер

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2024
В Красноярске мальчик разбил голову о сломанный баскетбольный щит в сквере
В Красноярске ребенок ударился о сломанный баскетбольный щит в сквере Казачий и рассек голову.
23 сентября, 13:04
В Красноярске на Норильской построят скейт-парк. Узнали, где именно
7 августа, 07:35
В Красноярске за 252 миллиона планируют благоустроить сквер у ДК «Кировский»
8 июня, 13:10
В Красноярске планируют построить храм в память о погибших в СВО
6 апреля, 02:18
«Дождались аквапарк»: в Красноярске затопило сквер на правом берегу
В Красноярске затопило сквер на улице Полтавской. Жители Пашенного говорят, что такая ситуация возникает не только весной, но и летом после дождей.
2 апреля, 04:38
Мэрия разрешила компании сделать сквер у ТЦ «Зеленый», но выставила участок на торги
Мэрия Красноярска разрешила застройщику сделать сквер на участке у ТЦ «Зеленый» за свой счет. Но потом эту территорию выставили на торги как участок для парковки.
25 марта, 02:45
«Как ножом в сердце»: мэрия может снести сквер на Брянской ради строительства складов
15 марта, 02:41
Для будущей набережной с утиной улицей в Красноярске начали искать подрядчика
Мэрия Красноярска начала поиск подрядчиков для благоустройства набережных на Бугаче, Енисее и Каче и сквера Молодёжный.
15 января, 11:47
2023
Утиная улица и зона для рыбалки. Публикуем эскизы 10 будущих скверов Красноярска
В мэрии Красноярска рассказали о концепциях благоустройства скверов и набережных в 2024 году.
10 ноября 2023, 01:57
В Красноярске при поддержке РУСАЛа создают сквер имени героя Советского Союза
29 июня 2023, 11:30

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