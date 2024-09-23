Мэрия разрешила компании сделать сквер у ТЦ «Зеленый», но выставила участок на торги

Мэрия Красноярска разрешила застройщику сделать сквер на участке у ТЦ «Зеленый» за свой счет. Но потом эту территорию выставили на торги как участок для парковки.