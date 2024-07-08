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Слушания

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Июль
Элитному застройщику не разрешили строить ЖК на месте заброшенного лагеря в Удачном
На публичных слушаниях дочерней компании ГСК «Арбан» отказали в предоставлении территории бывшего пионерского лагеря «Березки» в Удачном под застройку.
8 июля, 05:39
Июнь
Мэрия Красноярска собирается сделать зоной КРТ почти половину города
12 июня, 02:24
Апрель
«Сколько можно человейники лепить?»: жители Солнечного просят не уплотнять застройку
17 апреля, 02:52
Январь
Дорогу к микрорайону, где живет мэр Красноярска, хотят расширить
В Красноярске на публичные слушания вынесли обновленную карту улично-дорожной сети. Одно из изменений — расширение конца улицы Маерчака.
25 января, 01:32

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