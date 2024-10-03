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Ставки

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Октябрь
Банки стали выдавать ипотеку под 35% годовых
Банки подняли проценты по ипотеке. Средняя ставка — 25%, но с учетом страховок и надбавок она составляет 35%. О повышении ставок по всем рыночным программам, в частности, сообщил Сбербанк.
3 октября, 06:51
Январь
Ставки по ипотеке в крупных банках превысили 20% годовых
17 января, 01:20
Декабрь 2023
Житель края оформил на возлюбленную кредиты ради ставок на спорт, а потом выгнал её
Житель Железногорска оформил на новую подругу несколько кредитов, чтобы сделать ставки в букмекерской конторе, а потом и вовсе выгнал её.
23 декабря 2023, 08:01

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