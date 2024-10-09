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Столкновение

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2024
Под Красноярском автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком и вылетел с дороги
9 октября, 05:42
В центре Красноярска стали эвакуировать машины после пожара в медсанчасти МВД
На улице Карла Маркса в Красноярске стали эвакуировать стихийно припаркованные машины.
12 сентября, 11:55
В Красноярском крае столкнулись две баржи
В Красноярском крае в Лесосибирске столкнулись две баржи. Судна перевозили минеральный концентрат.
9 сентября, 02:52
СК возбудил уголовное дело из-за влетевшего в толпу подростков автомобиля в Хакасии
1 марта, 04:55
2023
В Красноярском крае поезд врезался в брошенный на путях бункер
В Красноярском крае неизвестный бросил на железнодорожном переезде зерновой бункер, и в него врезался грузовой поезд.
10 августа 2023, 01:10

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