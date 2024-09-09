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Posted 9 сентября, 02:52

Published 9 сентября, 02:52

Modified 9 сентября, 04:22

Updated 9 сентября, 04:22

В Красноярском крае столкнулись две баржи

В Красноярском крае столкнулись две баржи

9 сентября 2024, 02:52
Фото: 1MI
В Красноярском крае в Лесосибирске столкнулись две баржи. Судна перевозили минеральный концентрат.

Минеральный концентрат (галит) — это продукт природного происхождения, основу которого составляет хлористый натрий. Имеет и другие названия — самосадочная, каменная или техническая соль.

Инцидент произошел в субботу, 7 сентября. По данным СК на транспорте, баржи столкнулись при подходе на разгрузку в лесосибирском порту. От удара у одной баржи был поврежден корпус и выпала часть груза в воду.

Предварительно, никто не пострадал, угрозы загрязнения воды нет.

Следователи организовали доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (статья 263 УК РФ).

  • До этого мы рассказывали, как в августе двое рыбаков на катере влетели в баржу под Дивногорском. Одному удалось спастись.
  • Тут мы писали о том, как в Красноярске сапбордистов, застрявших на Енисее, течением прибило к барже. Им понадобилась помощь спасателей.
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Лесосибирск#Красноярский край#СК#Проверка#Баржа#Столкновение
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