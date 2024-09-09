В Красноярском крае столкнулись две баржи

Posted 9 сентября, 02:52
Published 9 сентября, 02:52
Modified 9 сентября, 04:22
Updated 9 сентября, 04:22
Минеральный концентрат (галит) — это продукт природного происхождения, основу которого составляет хлористый натрий. Имеет и другие названия — самосадочная, каменная или техническая соль.
Инцидент произошел в субботу, 7 сентября. По данным СК на транспорте, баржи столкнулись при подходе на разгрузку в лесосибирском порту. От удара у одной баржи был поврежден корпус и выпала часть груза в воду.
Предварительно, никто не пострадал, угрозы загрязнения воды нет.
Следователи организовали доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (статья 263 УК РФ).