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Строительство подземной парковки под Театральной площадью

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2024
Перекрытый нижний ярус Театральной площади в Красноярске могут открыть в декабре
3 ноября, 11:18
На Театральной площади сносят фонтан «Реки Сибири». Фото
25 октября, 09:30
Подземную парковку на Театральной площади не построят в срок. Подрядчик не успевает
В Красноярске срок сдачи подземной парковки на нижнем ярусе Театральной площади перенесли на несколько месяцев.
26 июля, 02:11
В Красноярске перекроют полосу на Дубровинского из-за строящейся подземной парковки
С 10 мая в Красноярске будет закрыта для транспорта одна полоса движения на Дубровинского — в районе Театральной площади.
9 мая, 07:51
2023
Фонтан «Реки Сибири» вернут на место
Фонтан «Реки Сибири», который демонтировали из-за строительства подземной парковки на Театральной площади, вернут на место.
23 июня 2023, 09:20

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