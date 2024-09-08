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ТРЦ Июнь

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Сентябрь
Красноярский ТРЦ «Июнь» сменит название и концепцию. Будет больше товаров для дома
8 сентября, 09:32
Август
Красноярцы выстроились в очереди на открытии аналога «Икеи». Смотрим первые отзывы
30 августа, 09:39
Стала известна дата открытия аналога «Икеи» — гипермаркета Hoff
Стало известно, когда точно в Красноярске откроется первый гипермаркет Hoff — его называют отечественным аналогом ушедшей шведской компании IKEA.
1 августа, 02:15
Июль
Когда в Красноярске откроется аналог «Икеи» — гипермаркет Hoff
Стало известно, когда в Красноярске откроется первый гипермаркет Hoff — его называют отечественным аналогом ушедшей шведской компании IKEA.
1 июля, 02:18
Февраль
В Красноярске появится аналог «Икеи». Откроется гипермаркет Hoff
В Красноярске откроется первый гипермаркет Hoff — его называют отечественным аналогом ушедшей шведской компании IKEA.
5 февраля, 01:17
Ноябрь 2023
На берегу Енисея за ТРЦ «Июнь» построят три высотки
22 ноября 2023, 11:55

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