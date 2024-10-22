Бывший капитан сборной России по футболу второй год пытается продать дом за 150 млн

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин уже второй год пытается продать свой трехэтажный дом за 150 миллионов рублей. Сам футболист купил его за 20 миллионов.