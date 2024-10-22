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Цена

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Октябрь
Lamborghini и Rolls-Royce: что можно купить по цене кибертрака в Красноярске
22 октября, 10:33
Сентябрь
«Аэрофлот» начал продавать билеты из Красноярска в Китай от 10 тысяч
«Аэрофлот» начал продавать билеты на осенние и зимние рейсы из Красноярска в Китай. Компания будет напрямую летать в Пекин, Харбин и Санью.
15 сентября, 04:04
Август
В Красноярске автограф Мизулиной продают за 40 тысяч рублей
17 августа, 09:16
«Смотрим и роняем слезинки»: как выглядят самые дорогие квартиры в Красноярске
7 августа, 09:23
Аналитики назвали среднюю стоимость квартир в красноярских новостройках
В Красноярске в июле стоимость квадратного жилья в новостройках снизилась на 0,3% и составила 143 тысячи рублей.
2 августа, 07:57
Июль
Какая стоимость обучения в университетах Красноярска? Вот самые дорогие программы
3 июля, 10:52
Июнь
Зачем повышать цену на проезд в красноярских автобусах? Мнение перевозчика
20 июня, 04:49
Апрель
Бывший капитан сборной России по футболу второй год пытается продать дом за 150 млн
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин уже второй год пытается продать свой трехэтажный дом за 150 миллионов рублей. Сам футболист купил его за 20 миллионов.
11 апреля, 12:17
Март
В Красноярске подорожает пиво? Поговорили с магазинами и барами
21 марта, 07:59
«Качки, воины Матумба, туземки»: красноярцам предлагают купить поздравление из Африки
17 марта, 09:11
Во сколько красноярцам обойдется отдых в Турции в 2024 году? И как можно сэкономить?
13 марта, 11:09
Февраль
АИ-92 подорожал почти на 8%. Красноярский край опустился в рейтинге по доступности бензина
За год Красноярский край спустился с 12 на 14 место в рейтинге по доступности бензина среди других регионов России.
26 февраля, 10:15
Zivert перенесла концерт в Красноярске из-за проблем со здоровьем
22 февраля, 07:01
Во сколько обойдется покупка нормальной иномарки в 2024 году
Руководитель проекта «Контур.Авто» Антон Мерзляченцев рассказал, что в 2023 году можно было купить хорошую машину в среднем за 1,3 миллиона рублей.
14 февраля, 11:59
В Красноярском крае стоимость подержанных авто выросла на четверть
В Красноярском крае выросла средняя стоимость подержанных машин выросла на 28%. Исследование провели аналитики портала Auto.ru.
3 февраля, 07:57
В Красноярске выставляют на продажу два исторических дома XIX века в центре
В Красноярске собираются продать два исторических здания XIX. Объявления продаже объектов культурного наследия регионального значения появилось на сайте Дом.РФ.
1 февраля, 05:14
Январь
В Красноярске резко подешевели яйца — на 20 рублей. В одном магазине их уже раскупили
5 января, 13:42
Декабрь 2023
Котюков заявил об отсутствии дефицита яиц. Но они стоят 130 рублей
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что в регионе нет дефицита куриных яиц, а торговые сети «стараются обеспечить их наличие на прилавках».
25 декабря 2023, 07:34

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