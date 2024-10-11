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Октябрь
Метро в Красноярске как будто не строят. Почему и когда мы увидим большую стройку?
11 октября, 09:13
Сентябрь
Центр Красноярска разроют за 127 миллионов ради метро
В Красноярске выбрали подрядчика, который займется подготовкой территории в центре города для строительства метро. Начальная цена контракта — 127,8 млн рублей.
10 сентября, 05:04
Август
На один из перекрытых из-за метро участков в центре завезли технику. Работы начались?
18 августа, 06:45
Июнь
Часть сказочного городка у Качи разберут из-за строительства метро
21 июня, 02:46
Май
На Молокова из-за стройки метро перекопали въезды во дворы. Жители жалуются
Красноярцы пожаловались в мэрию на перекопанные въезды во дворы на Молокова из-за строительства метро. В администрации ответили, зачем это сделали и когда это исправят.
29 мая, 02:57
Апрель
На метро в Красноярске выделили еще 135 миллионов для ускорения строительства
9 апреля, 10:38
Март
Участок возле красноярского ипподрома огородили забором. Зачем?
Заброшенный участок у красноярского ипподрома огородили строительным забором.
4 марта, 03:09
Ноябрь 2023
Археологи запретили строить метро на площади Революции. Почему и что теперь будет?
29 ноября 2023, 04:18

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