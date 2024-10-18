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Где красноярцам успеть отдохнуть до конца лета? Изучаем направления и цены
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Во сколько красноярцам обойдется отдых в Турции в 2024 году? И как можно сэкономить?
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Паттайя: сколько нужно денег на перелет, еду и развлечения? Рассказ красноярки
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