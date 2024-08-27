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Укладка асфальта

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Август
На новой развязке из Пашенного будут пробки
27 августа, 07:18
«Это фиаско»: на Копыловском мосту на новом асфальте появились ямы и трещины
8 августа, 07:58
Июль
В Красноярске подрядчик заново уложил асфальт на Копылова. Выяснили почему
В Красноярске в минувшие выходные подрядчик снял новый асфальт на улице Копылова. Его уложили несколько недель назад.
29 июля, 09:40
Октябрь 2023
На нескольких улицах укладывали асфальт во время дождя — контракт заключили еще в мае
Жители Красноярска поделились кадрами укладки асфальта на улицах во время дождя. Работы там ведутся с начала лета.
23 октября 2023, 10:00

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