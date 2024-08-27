На новой развязке из Пашенного будут пробки

Posted 27 августа, 07:18
Published 27 августа, 07:18
Modified 27 августа, 11:33
Updated 27 августа, 11:33
В департаменте градостроительства рассказали, что работы по укладке финишного слоя асфальта начнутся 28 августа. Планируется, что все работы будут завершены в субботу, 31 августа.
Развязку на время работ перекрывать не будут. Там организуют реверсивное движение.
В ведомстве предупредили, что работы будут проводиться на разных участках и из-за этого могут возникнуть пробки.
«Для удобства просим заранее продумывать свой маршрут».
Развязку открыли утром 1 августа — как уточняли в мэрии, пока это «технический проезд». На развязке нет тротуаров, освещения и третьего слоя асфальта.
До этого движение по развязке обещали открыть 31 июля. Такой срок в апреле 2024 года называл Логинов — о том, что проезд к этому времени будет техническим, тогда не сообщалось.
А изначально дорогу планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП.