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Posted 27 августа, 07:18

Published 27 августа, 07:18

Modified 27 августа, 11:33

Updated 27 августа, 11:33

На новой развязке из Пашенного будут пробки

На новой развязке из Пашенного будут пробки

27 августа 2024, 07:18
Фото: t.me/gradvestnik
В Красноярске автомобилистов предупредили о пробках на новой развязке из Пашенного в Тихие Зори. Там будут укладывать последний слой асфальта.

В департаменте градостроительства рассказали, что работы по укладке финишного слоя асфальта начнутся 28 августа. Планируется, что все работы будут завершены в субботу, 31 августа.

Развязку на время работ перекрывать не будут. Там организуют реверсивное движение.

В ведомстве предупредили, что работы будут проводиться на разных участках и из-за этого могут возникнуть пробки.

«Для удобства просим заранее продумывать свой маршрут».

Развязку открыли утром 1 августа — как уточняли в мэрии, пока это «технический проезд». На развязке нет тротуаров, освещения и третьего слоя асфальта.

До этого движение по развязке обещали открыть 31 июля. Такой срок в апреле 2024 года называл Логинов — о том, что проезд к этому времени будет техническим, тогда не сообщалось.

А изначально дорогу планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП.

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