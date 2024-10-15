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Асфальт

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Октябрь
Прокуратура проверит качество «финального слоя» асфальта в Красноярске
15 октября, 01:38
Сентябрь
В центре Красноярка из-за канализационного засора проломился асфальт
В Красноярске на дороге около дома №43 на улице Кирова вздыбился асфальт из-за канализационного засора.
21 сентября, 14:08
На Воронова на месте засыпанной ямы образовался новый провал
В Красноярске на улице Воронова на месте ямы, которую несколько раз засыпали скальным грунтом, появился новый провал.
12 сентября, 04:19
В Красноярске во дворе дома под машиной начал проваливаться асфальт
В Красноярске во дворе одного из домов под припаркованным автомобилем начал проваливаться асфальт.
3 сентября, 09:04
Август
На многострадальной развязке из Пашенного положили последний слой асфальта
В Красноярске на развязке из Пашенного в Тихие Зори закончили укладывать последний слой асфальта. Теперь рабочие будут благоустраивать территорию вдоль дороги.
31 августа, 11:26
На новой развязке из Пашенного будут пробки
27 августа, 07:18
Сразу в двух местах в центре обвалился асфальт. Почему и когда будет ремонт?
24 августа, 02:47
«Ситуация на контроле». В мэрии назвали «ожидаемым» потрескавшийся новый асфальт на Копыловском мосту
8 августа, 10:13
«Это фиаско»: на Копыловском мосту на новом асфальте появились ямы и трещины
8 августа, 07:58
На Воронова на месте засыпанного провала после дождя появились новые дыры
В Красноярске на улице Воронова большую яму, где провалился асфальт, засыпали скальным грунтом. Однако после дождей там появились новые дыры.
6 августа, 04:18
Июль
«Еще один вход в метро»: в Красноярске на Воронова после дождя провалился асфальт
В Красноярске на улице Воронова образовалась большая яма. Асфальт провалился на проезжей части на одной из полос. В прошлом году там проводили ремонтные работы.
30 июля, 06:12
В Красноярске подрядчик заново уложил асфальт на Копылова. Выяснили почему
В Красноярске в минувшие выходные подрядчик снял новый асфальт на улице Копылова. Его уложили несколько недель назад.
29 июля, 09:40
Еще один «вход в метро»: на «Космосе» провалился асфальт посреди дороги
3 июля, 07:00
На развязке из Пашенного начали убирать скандальную ЛЭП
1 июля, 09:00
Июнь
На развязке из Пашенного начали укладывать асфальт. Работы откладывали две недели
В Красноярске сегодня, 15 июня, строители приступили к укладке асфальта на развязке из Пашенного в Тихие зори. Работы откладывали с 1 июня.
15 июня, 06:55

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