В Красноярске во дворе дома под машиной начал проваливаться асфальт

Posted 3 сентября, 09:04
Published 3 сентября, 09:04
Modified 3 сентября, 13:33
Updated 3 сентября, 13:33
Сегодня, 3 сентября, в редакцию «Проспекта Мира» обратился читатель. Очевидец рассказал, что во дворе дома на Октябрьской, 1 начал разрушаться асфальт под машиной.
«Проезжал утром мимо этого дома. Заметил, что со стороны дороги начал разрушаться под припаркованным автомобилем».
Корреспонденту «ПМ» в пресс-службе «КрасКома» рассказали, что после ремонта сетей городской канализации на этом участке дороги подрядчик планирует уложить асфальт.
«Подрядная организация установила бордюры, сняла старое покрытие и подсыпала щебнем. Однако после ночного ливня щебень размыло дождевой водой».
В «КрасКоме» уточнили, что их сотрудники сегодня с 15:00 до 17:00 планируют подсыпать провал щебнем. Асфальт подрядчик планирует уложить в ближайшее время.
Обновлено: около 17:00 пресс-служба «КрасКома» прислала нам фотографию, на которой видно, что рабочие уже засыпали провал щебнем.