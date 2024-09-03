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Posted 3 сентября, 09:04

Published 3 сентября, 09:04

Modified 3 сентября, 13:33

Updated 3 сентября, 13:33

В Красноярске во дворе дома под машиной начал проваливаться асфальт

В Красноярске во дворе дома под машиной начал проваливаться асфальт

3 сентября 2024, 09:04
Фото: prmira.ru
В Красноярске во дворе одного из домов под припаркованным автомобилем начал проваливаться асфальт.

Сегодня, 3 сентября, в редакцию «Проспекта Мира» обратился читатель. Очевидец рассказал, что во дворе дома на Октябрьской, 1 начал разрушаться асфальт под машиной.

«Проезжал утром мимо этого дома. Заметил, что со стороны дороги начал разрушаться под припаркованным автомобилем».
Видео: prmira.ru.

Корреспонденту «ПМ» в пресс-службе «КрасКома» рассказали, что после ремонта сетей городской канализации на этом участке дороги подрядчик планирует уложить асфальт.

«Подрядная организация установила бордюры, сняла старое покрытие и подсыпала щебнем. Однако после ночного ливня щебень размыло дождевой водой».

В «КрасКоме» уточнили, что их сотрудники сегодня с 15:00 до 17:00 планируют подсыпать провал щебнем. Асфальт подрядчик планирует уложить в ближайшее время.

Обновлено: около 17:00 пресс-служба «КрасКома» прислала нам фотографию, на которой видно, что рабочие уже засыпали провал щебнем.

Фото: prmira.ru
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