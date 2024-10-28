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Улица Копылова

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2024
Арт-объект и деревья подарили улице Копылова к 45-летию ЖД района
На одну зеленую зону в Железнодорожном районе стало больше. На улице Копылова высадили 30 деревьев и установили скульптуру зайца. Все это — подарок к 45-летию района от строительной компании.
28 октября, 11:31
«Перестраивался в крайний правый ряд». В Красноярске на Копылова водитель Volvo влетел в легковушку и грузовик
16 августа, 04:42
«Это фиаско»: на Копыловском мосту на новом асфальте появились ямы и трещины
8 августа, 07:58
В Красноярске подрядчик заново уложил асфальт на Копылова. Выяснили почему
В Красноярске в минувшие выходные подрядчик снял новый асфальт на улице Копылова. Его уложили несколько недель назад.
29 июля, 09:40
На Копылова начал крошиться новый асфальт
24 июля, 05:44
На Копыловском мосту до сих пор ремонтируют дорогу
В Красноярске в понедельник, 1 июля, по-прежнему продолжается ремонт проезжей части на Копыловском мосту. Подрядчик обещал закончить работы до конца июня.
1 июля, 08:45
2023
Вагончики и пустота: смотрим, что за строительным забором станции метро на Киренского
11 июля 2023, 08:25

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