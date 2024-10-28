Улица Копылова

Арт-объект и деревья подарили улице Копылова к 45-летию ЖД района

На одну зеленую зону в Железнодорожном районе стало больше. На улице Копылова высадили 30 деревьев и установили скульптуру зайца. Все это — подарок к 45-летию района от строительной компании.