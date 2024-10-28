Арт-объект и деревья подарили улице Копылова к 45-летию ЖД района

Радовать горожан будут двухметровые саженцы сибирских яблонь и черемухи. Цвести они начнут через год. Помимо яблонь и черемухи, на Копылова появился серебристый тополь — он выступает «фильтром» для воздуха и в разы больше березы полезен для экологии. Тополь абсорбирует канцерогены и снижает вред бензина.