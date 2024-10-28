Арт-объект и деревья подарили улице Копылова к 45-летию ЖД района

Posted 28 октября, 11:31
Published 28 октября, 11:31
Modified 28 октября, 11:33
Updated 28 октября, 11:33
Деревья появились в районе дома №19. Это один из самых оживленных участков в городе — по Копыловскому мосту постоянно ездит большой поток машин.
«Мы достаточно долго с администрацией района выбирали место, где можно было бы наиболее эффективно посадить зеленые насаждения на территории Железнодорожного района, нашли прекрасное место. Вы видите, здесь достаточно большая транспортная магистраль нашего города. Поэтому данные зеленые насаждения могли бы быть и определенным экологическим щитом на территории района», — говорит Александр Корнейчук, заместитель директора ГК «СтройИнновация».
Радовать горожан будут двухметровые саженцы сибирских яблонь и черемухи. Цвести они начнут через год. Помимо яблонь и черемухи, на Копылова появился серебристый тополь — он выступает «фильтром» для воздуха и в разы больше березы полезен для экологии. Тополь абсорбирует канцерогены и снижает вред бензина.
«У нас экология на первом месте. И экология, и эстетика. Да и вообще, мне кажется, приятно выйти, когда рядом у вас зеленые насаждения. Настроение появляется, а весной будет все цвести и замечательно», — объясняет Оксана Добровольская, главный специалист отдела ЖКХ администрации Железнодорожного района.
Помогали высаживать деревья студенты техникума им. Астафьева. Всего за этот год в районе появилось больше полутора тысяч новых саженцев.
Под одной из яблонь на Копылова появился и арт-объект — скульптура зайца. В компании пояснили — заяц с древности считается символом долголетия и плодородия.
Еще 200 саженцев строительная компания отправила в ЛНР и ДНР, где сейчас активно восстанавливают территории.