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Вейнбаума

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Август
Мэрия: пробки на Коммунальном мосту не достигли критических значений и уже снизились
21 августа, 01:25
Почему на перекрытых из-за метро участках в центре нет активных работ? Объясняет ЦТЛ
19 августа, 11:52
«Да я же успевала на работу...». Красноярцы снова встали в пробку в центре из-за аварии с автобусом
19 августа, 04:58
«Где отказ подписать на метро?». Красноярцы в пятницу встали в огромную пробку в центре и на Коммунальном мосту
16 августа, 04:11
Спойлер: ничего. Посмотрели, что делают на перекрытых из-за метро участках в центре Красноярска
13 августа, 05:42
Март
Застройщик судится с мэрией за квартал в центре Красноярска
В Красноярске группа строительных компаний «Спецстрой» судится с мэрией за участок в центре города.
22 марта, 02:38
Февраль
В историческом центре Красноярска началось строительство элитной многоэтажки
На перекрестке улиц Карла Маркса и Вейнбаума началось строительство элитной восьмиэтажки.
12 февраля, 01:44

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