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Военная служба

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Август
Против железногорца возбудили уголовку за 13 порванных плакатов о службе по контракту
22 августа, 03:37
В Красноярске судебные приставы предлагают должникам поехать на СВО
20 августа, 10:29
Троих жителей края лишили гражданства из-за наркотиков и уклонения от службы
Гражданства лишились трое жителей Красноярского края. Суд вынес им приговоры — за оборот наркотиков и уклонение от прохождения военной службы.
11 августа, 01:55
Путин поднял выплаты до 400 тысяч. Сколько предлагают контрактникам из Красноярска
Россиянам и иностранцам, которые заключат контракт для участия в СВО, в два раза увеличили единовременную выплату.
1 августа, 07:40
Май
Облавы на призывников устраивают в российских городах
В Москве, Туле, Краснодаре и других городах России на улицах и в общественных местах проходят облавы на призывников.
31 мая, 09:07
Апрель
Родственники пропавших без вести бойцов СВО написали коллективное обращение
1 апреля, 10:25
Февраль
В Красноярске контрактнику дали 7,5 лет колонии за две самоволки во время СВО
20 февраля, 05:46
Красноярским срочникам в три раза увеличили выплаты за подписание контракта
7 февраля, 06:52
Январь
Из края выдворили 1317 мигрантов. МВД пишет о борьбе с межнациональными настроениями
19 января, 04:44
Ноябрь 2023
Исследование. В 15 раз больше дел за самоволку: как в Красноярске наказывают ушедших с СВО военных
13 ноября 2023, 10:16
Приставы отрицают, что предлагали матери двоих детей пойти на СВО из-за долгов
1 ноября 2023, 07:59
Октябрь 2023
Матери двоих детей из Красноярска предложили пойти на СВО из-за долга по кредиту
31 октября 2023, 12:14
68-летнего пенсионера отправили на психотерапию — он рвется обратно на СВО
19 октября 2023, 12:33

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