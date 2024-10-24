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Возврат товара

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Октябрь
Красноярцу в «Губернской аптеке» отказались вернуть деньги за лишний препарат
В Красноярском крае в «Губернской аптеке» клиенту продали товар без его ведома. Однако возвращать деньги за лишнее лекарство не захотели.
24 октября, 03:14
Август
Красноярцам рассказали, можно ли вернуть деньги за гнилые фрукты
Красноярка приобрела в магазине персики, которые снаружи были нормальными, а внутри оказались гнилыми. Покупательница обратилась в Роспотребнадзор.
22 августа, 03:26
Июнь
Красноярка не влезла в новый купальник и захотела его вернуть
Жительница Красноярска купила купальник, но к лету она немного поправилась и не влезла в него. Женщина позвонила на «горячую линию» Роспотребнадзора и поинтересовалась, может ли вернуть вещь.
3 июня, 08:02

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