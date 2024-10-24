Возврат товара

Красноярка не влезла в новый купальник и захотела его вернуть

Жительница Красноярска купила купальник, но к лету она немного поправилась и не влезла в него. Женщина позвонила на «горячую линию» Роспотребнадзора и поинтересовалась, может ли вернуть вещь.